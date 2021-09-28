Реакция на репортаж программы Вести-Владимир. Помощь нашему земляку-писателю из Вязников...

Реакция на репортаж программы "Вести-Владимир". Помощь нашему земляку-писателю из Вязников Владимиру Герасимову пришла.Владимир Михайлович - выпускник Литературного института, автор исторической прозы, детских сказок и стихов. Издал свыше двух десятков книг. Владимир Герасимов - пример невероятной стойкости и оптимизма. Несмотря на тяжелый недуг, с детства он прикован к инвалидной коляске. Литератор продолжает активно работать. У инвалида первой группы парализована правая рука. Недавно перестала двигаться левая. Для ухода за Владимиром Михайловичем, который уже не может самостоятельно переворачиваться, необходима специализированная кровать. После нашего эфира средства на неё собрали неравнодушные люди. А организовать заказ помогли вязниковские соцработники. Писатель искренне благодарит земляков за отклик.Владимир Герасимов, член Союза писателей России, член Союза журналистов России:- Откликнулся комплексный центр социального обслуживания населения, Рынина Ольга Валерьевна. Предложили помощь моральную. Очень много людей после передачи звонили. Я благодарю журналистов владимирского телевидения за реакцию и всех людей, которые откликнулись на мою беду, на мою просьбу.