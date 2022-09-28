Валерия откровенно рассказала о ситуации, которая сложилась в семье с недавнего времени.

Валерия откровенно рассказала о ситуации, которая сложилась в семье с недавнего времени.Иосиф Пригожин всегда заступается за любимую жену Валерию и всегда готов защищать ее честь. В паре царит идиллия, и даже когда приходится обсуждать противоречивые вопросы, продюсер и певица всегда могут найти компромисс.В свежем интервью на "Русском радио" Валерия певица рассказала о творчестве и о личном. Ведущая передачи вспомнила, как Пригожин получил предложение стать соведущим Леры Кудрявцевой на канале НТВ. Продюсер согласился, но решение это в семье сделали обоюдно.При этом певица Валерия сильно беспокоилась за Иосифа Пригожина, ведь он еще никогда не работал ведущим. По словам Валерии, продюсер способен сопереживать героям, но при этом может "уйти в желтизну".При этом Валерия отметила, что у мужа есть внутренний стержень и собственное мнение на происходящее. Вероятно за этим его и пригласили вести популярное шоу."Безликие не нужны, хочется видеть человека с какой-то позицией", – объяснила Валерия.Судя по всему, продюсер Иосиф Пригожин теперь много времени будет проводить на съемках телепроекта и постоянно уходить из семьи, ведь работа ведущего требует много времени и сил.