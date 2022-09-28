Он признан виновным в управлении транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения,...

Он признан виновным в управлении транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение.25 он, будучи ранее подвергнут административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения и лишенный права управления автотранспортными средствами, вновь сел за руль автомобиля в нетрезвом виде. Был остановлен сотрудниками ОР ППСп МО МВД России «Гусь-Хрустальный». Не выполнил законное требование инспектора ДПС ОГИБДД, прибывшего на место происшествия, о прохождении освидетельствования на состояние опьянения.Своими действиями осужденный поставил под угрозу порядок и безопасность дорожного движения, существенно уменьшив степень защищенности его участников от дорожно-транспортных происшествий и их последствий, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.Гусь-Хрустальный городской суд назначил виновному наказание в виде обязательных работ на срок 240 часов с лишением права управления автотранспортными средствами на срок 2 года.Приговор в законную силу не вступил.