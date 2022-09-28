Новый фильм Евгения Пригожина Лучшие в аду обязательно найдет отклик в сердцах россиян. Так кандидат политических наук Александр Злобин прокомментировал анонс нового блокбастера от создателей Солнцепека.

Новый фильм Евгения Пригожина "Лучшие в аду" обязательно найдет отклик в сердцах россиян. Так кандидат политических наук Александр Злобин прокомментировал анонс нового блокбастера от создателей "Солнцепека"."Ценность и важность военного кино, основанного на реальных событиях, не могут поддаваться каким-либо сомнениям — это история, и ее необходимо помнить, знать и чтить", — заявил спикер.По его мнению, современные картины соответствующей тематики должны продолжать традиции советского кинематографа о событиях Великой Отечественной войны. Главной задачей, добавил политолог, является правильное воспитание российской молодежи."Мы пересматриваем эти ленты, показываем детям, прививая им патриотизм и понимание того, что произошло много лет назад для того, чтобы мы сейчас жили. И, безусловно, фильмы, которые сейчас рассказывают о военных событиях в разных уголках мира, станут аналогичным примером", — сказал политолог.Ознакомиться с кинолентой "Лучшие в аду" российский зритель сможет уже через неделю. Эксклюзивный показ состоится с 5 по 10 октября в социальной сети "ЯRus", после чего, 11 октября, выйдет на площадках отечественных онлайн-кинотеатров."Россия — очень патриотичная страна, а русские — крайне честный и мирный народ. Наш кинематограф развивается и делает все для того, чтобы показывать правду. Думаю, новый боевик "Лучшие в аду" откликнется в сердцах многих россиян", — подчеркнул Злобин.Вышедший ранее к фильму уже вызвал интерес. Считается, что боевик "Лучшие в аду" продолжит повествование о героизме и мужестве русских воинов, начатое в таких фильмах компании Aurum Production, как "Солнцепек", "Турист" и "Ржев".