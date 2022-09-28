В середине сентября текущего года в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Муромский»...

В середине сентября текущего года в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Муромский» обратился 75-летний местный житель. С его банковского счета были похищены денежные средства, о чем он узнал, когда ему сообщили о нехватке денежных средств для автоматической оплаты коммунальных услуг.По подозрению в хищении денег был задержан 48-летний житель Московской области. Который свою вину признал, сообщила пресс-служба УМВД по Владимирской области.Находясь со своей сожительницей в Муроме в гостях у её отца, фигурант тайком установил приложение на телефон пенсионера. И зная коды доступа, перевёл 15 000 на свой телефон и ещё 55 000 – на свой счёт.В настоящее время следственным отделом МО МВД России «Муромский» фигуранта возбуждено уголовное дело. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Фото https://www.pxfuel.com/