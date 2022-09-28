По факту гибели 28 сентября на пожаре в частном доме в деревне Лизуново Александровского района...

По факту гибели 28 сентября на пожаре в частном доме в деревне Лизуново Александровского района двух мужчин, следователями СК России проводится доследственная проверка.Следователями выясняются все обстоятельства произошедшего, сообщила пресс-служба СУ СК по Владимирской области.По предварительным данным возгорание произошло по причине неосторожного пользования газовой конфоркой. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.Фото https://www.pxfuel.com/