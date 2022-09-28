В полицию продолжают поступать сообщения о хищениях денег, совершаемых дистанционным путём. В...

В полицию продолжают поступать сообщения о хищениях денег, совершаемых дистанционным путём.В ряде случаев жертвами злоумышленников становятся граждане, приобретающие что-либо через сеть Интернет, предупреждает пресс-служба УМВД по Владимирской области.Так, в сентябре текущего года в полицию обратилась жительница Вязников, сообщившая о хищении почти 150 000 рублей. На одном из популярных сайтов женщина заказала пиломатериалы. После перевода денег товар она не получила и связаться с продавцом не смогла.При аналогичных обстоятельствах лишились своих денег жители Коврова, один из которых заказал автомобильные колеса и перевёл почти 34 000 рублей, а второй – электрогриль, внеся в качестве оплаты почти 7 000 рублей.Заказал онлайн эхолот, но так и не получил его житель Мурома, лишившийся в итоге почти 13 000 рублей.Фото https://www.pxfuel.com/