Жительница города Александров обратилась в городскую прокуратуру с требованием переселить ее из аварийного дома №1 по ул.Островского г. Струнино. Еще в 2015 году этот дом признали

Жительница города Александров обратилась в городскую прокуратуру с требованием переселить ее из аварийного дома №1 по ул.Островского г. Струнино. Еще в 2015 году этот дом признали непригодным для постоянного проживания и подлежащим сносу со сроком расселения жильцов до 31 декабря 2023 года. Эксперты проверили жилое строение и признали, что его деревянные перекрытия, кровля, конструкции фундаментов,