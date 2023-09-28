Синоптики предупреждают владимирцев об аномально высоком давлении в начале октября. Сентябрь этого...

Синоптики предупреждают владимирцев об аномально высоком давлении в начале октября.Сентябрь этого года практически стал четвертым летним месяцем. По информации центра "Фобос", средняя температура составила 15 градусов тепла.А в некоторые дни воздух прогревался и до 25 - на восемь градусов выше климатической нормы. Такой аномальный сентябрь - результат пришедших в Центральную Россию субтропических потоков воздуха из Северной Африки. Ну и безоблачной погоды. В сентябре выпало всего 6 мм осадков, а это 9 процентов от нормы. На этой неделе температура будет еще держаться в пределах 20 градусов, а в первую неделю октября столбики термометра могут опуститься до 10 градусов тепла. Также синоптики предупреждают об аномально высоком давлении и советуют следить за своим самочувствием. К слову, "бабье лето" еще вернется в Центральную Россию в середине октября!