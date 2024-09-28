Владимирцев предупредили об опасности в лесах и на дорогах из-за гона лосей.

С наступлением первых заморозков, которые недавно наблюдались во Владимирской области, у лосей начинается период гона. Эта фаза продолжается примерно два месяца. В это время поведение животных претерпевает изменения, что может привести к опасным ситуациям при встрече с ними, как отметил Валерий Куфтин, глава Госохотинспекции региона, в пятницу, 27 сентября.Лоси активно передвигаются и нередко выходят на дороги. Поэтому водителям следует уделять особое внимание знаку «Дикие животные», снижать скорость и быть особенно осторожными, осматривая обочины.