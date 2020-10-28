Благодаря ему «Добровольная пожарная охрана Вязниковского и Гороховецкого районов» помогла МЧС ликвидировать возгорание.

Благодаря ему «Добровольная пожарная охрана Вязниковского и Гороховецкого районов» помогла МЧС ликвидировать возгорание.В рейде с беспилотным летательным аппаратом было обнаружено задымление в лесном массиве вязниковского Заречья. Квадракоптер позволил очень точно установить место возгорания, площадь и пути подъезда для его ликвидации. Это передали в МЧС, что позволило избежать серьёзных последствий, сообщила «Районка, 21 век».Такие рейды проходят еженедельно. В них задействована и другая техника, которая была куплена общественной организацией на средства президентского гранта.