Награда от губернатора. Владимир Сипягин вручил премии социально ориентированным некоммерческим организациям региона. Их проекты область признала лучшими за 2019-2020 годы. Губернаторскими

Награда от губернатора. Владимир Сипягин вручил премии социально ориентированным некоммерческим организациям региона. Их проекты область признала лучшими за 2019-2020 годы. Губернаторскими премиями по 100 тысяч рублей каждая в 2020 году наградили 10 социально-ориентированных некоммерческих организаций. Губернатор отметил, что руководители и волонтёры этих организаций активно помогают людям с ограниченными возможностями здоровья, многодетным и малоимущим семьям, детям-сиротам