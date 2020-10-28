Обновленный парк и счастливые местные жители. В Добром после 1 этапа реконструкции открыли парк “Добросельский”. Масштабные работы начали в середине июля. На первом этапе

Обновленный парк и счастливые местные жители. В Добром после 1 этапа реконструкции открыли парк “Добросельский”. Масштабные работы начали в середине июля. На первом этапе планировалось обустроить детскую площадку, построить дог-парк, ФОК и велосипедные дорожки – строители все работы выполнили, правда открытие парка затянулось. Радостное событие планировали на сентябрь, но официально открывают только сейчас. В горадминистрации