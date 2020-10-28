Таким образом областные власти хотят исключить работу со страховыми компаниями, которые отказываются от выплат.

Проблема с невыплатой медикам страховых выплат может быть решена единовременной компенсацией. Соответствующий законопроект внесён на рассмотрение в ЗакСобрание, которое состоится 29 октября. Речь идёт о страховке от тяжких последствий ковида.Таким образом областные власти хотят исключить работу со страховыми компаниями, которые отказываются от выплат. Право устанавливать порядок и условия единовременной выплаты предлагается наделить администрацию Владимирской области. Так в случае инвалидности после заболевания КОВИДом будет выплачено 50 тысяч рублей, а в случае гибели, семье будет положена компенсация в размере 120 месячных должностных окладов. А что касается стимулирующих выплат медработникам за работу с ковид-пациентами, то они выплачиваются в полном объёме без серьёзных нарушений, сообщает Счётная палата региона. Так за период апрель-август на эти цели было направлено 837 миллионов рублей.