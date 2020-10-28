27 октября в Доме дружбы стороны обсудили вопросы сотрудничества.

27 октября в Доме дружбы обсудили вопросы сотрудничества между Владимирской областью и Белоруссией. За круглым столом собрались первый заместитель губернатора Александр Ремига, замминистра экономики республики Елена Перминова, представители промышленных предприятий.«Внешнеторговый оборот между нами в прошлом году составил более 130 млн $, по сравнению с 2018 годом он увеличился на 9,8%. Экспорт товаров в союзное государство превышает 103 млн $, импорт – 30,9 млн $», – отметил Александр Ремига.Елена Перминова указала на приоритет развития торговли и вложения инвестиций.«Владимирская область обладает значительным промышленным потенциалом. В вашем регионе развито машиностроение, химическая, стекольная и пищевая промышленность», – подчеркнула она.В свою очередь, пресс-служба администрации Владимирской области сообщает, что стороны прорабатывают план по реализации соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом, социально-культурном сотрудничестве на 2021-2023 годы.