Принимайте пожелания от первых лиц Владимирской области

Уважаемые жители Владимирской области!От всей души поздравляем вас с Днём народного единства!Каждому важно знать и помнить историю своего народа, ведь именно путь, пройденный нашими предками, делает нас такими, какие мы есть. Более четырёх столетий назад люди разных национальностей, сословий и вероисповеданий по зову сердца объединились, чтобы вместе решить судьбу своей Отчизны.В 1612 году народные ополченцы под руководством нашего земляка князя Дмитрия Михайловича Пожарского и земского старосты Кузьмы Минина освободили Москву от интервентов, положив начало прекращению междоусобиц и смуты.День народного единства – символ сплочённости и несгибаемости великой нации, напоминание каждому россиянину о том, что судьба страны и малой родины напрямую зависит от него лично.Наша общая задача – сберечь и преумножить бесценное наследие предков. Согласие и единство, верность традициям и нравственным ценностям – важнейшие условия стабильного и динамичного развития страны, спокойной и мирной жизни её граждан.С праздником, дорогие друзья! Желаем вам здоровья, добра и благополучия! Счастья вашим семьям и мира нашему общему дому – России!Губернатор Владимирской областиВ.В. СипягинПредседатель Законодательного СобранияВладимирской областиВ.Н. КиселёвГлавный федеральный инспекторпо Владимирской областиС.С. Мамеев