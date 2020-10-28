Всю партию продукции вернут производителю.

Управление Россельхознадзора по Владимирской области в рамках мониторинговых исследований был произведен отбор проб сырья у производителя-экспортера, находящегося на территории города Владимира и занимающегося выпуском готовой мясной продукции и полуфабрикатов.Исследования показали, что в замороженной тушке кур мясных пород первого сорта ((производитель: ООО «Ставропольский бройлер», Ставропольский край) была выявлена бактерия рода Salmonella, что указывает на несоответствие вышеуказанной продукции Техническому регламенту Таможенного союза.Результаты лабораторных исследований были переданы в Управление Россельхознадзора по Ставропольскому краю и Карачаево-Черкесской Республике для принятия мер в рамках полномочий. Кроме того, для изъятия некачественной продукции из реализации, информация была направлена владельцу и производителю. Согласно ответа владельца продукции, вся партия будет возвращена производителю.(Фото: Pixabay)