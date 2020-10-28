Хотят сохранить для будущих поколений. Жители улицы Ширманихи города Владимира своими силами благоустраивают местный водный источник. Территория эта к Владимиру присоединённая, раньше

Хотят сохранить для будущих поколений. Жители улицы Ширманихи города Владимира своими силами благоустраивают местный водный источник. Территория эта к Владимиру присоединённая, раньше Ширманиха была деревней. Источник находится в лесной зоне неподалёку от жилых домов уже много лет. Люди решили облагородить местечко и провели субботник. ЖИВОЙ ЗВУК: На святом источнике Иордань, на месте Лобаниха, около Ширманихи