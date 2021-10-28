Теперь прививочный кабинет в гипермаркете “Глобус” в будние дни работает с 10:00 до 18:00. По всей видимости, облздрав прислушался к жителям города, которые часами стоят в длинной очереди на

Теперь прививочный кабинет в гипермаркете “Глобус” в будние дни работает с 10:00 до 18:00. По всей видимости, облздрав прислушался к жителям города, которые часами стоят в длинной очереди на вакцинацию. По сообщениям людей, многие не дожидались заветной прививки и расходились по домам. Теперь работу прививочного кабинета продлили на 4 часа. Впрочем, по субботам он будет