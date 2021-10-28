В детских садах Владимира будут организованы дежурные группы, с первого по третье ноября, об этом...

В детских садах Владимира будут организованы дежурные группы, с первого по третье ноября, об этом заявил врио заместителя губернатора Григорий Вишневский.Перечень дошкольных образовательных учреждений будет известен к концу этой недели. Пока выясняется потребность родителей в дежурных группах в "ковидные каникулы". Они будут работать и в садах области, если будет такой запрос от родителей с подтверждёнными документами - ходатайствами с места работы. В последний раз дежурные группы были организованы летом прошлого года.