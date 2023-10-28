Какие выплаты и пособия проиндексируют во Владимирской области в 2024 году? Прожиточный минимум С...

Какие выплаты и пособия проиндексируют во Владимирской области в 2024 году?Прожиточный минимумС 1 января 2024 года во Владимирской области прожиточный минимум на душу населения составит 14796 рублей, что на 6% или на 852 рубля больше, чем в 2023 году (13944 рубля). Кроме того, прожиточный минимум для трудоспособного населения установлен в размере 16128 рублей, для пенсионеров – 12725 рублей, для детей – 14352 рубля. Соответствующее постановление подписал Губернатор Александр Авдеев.МРОТВместе с величиной прожиточного минимума в следующем году в регионе вырастет и минимальный размер оплаты труда. Планируется, что с 1 января 2024 года он составит 19242 рубля. Это на 3000 рублей больше, чем на 1 января 2023 года (16242 рубля).Страховые пенсииПо информации Министерства труда и социальной защиты РФ в 2024 году проиндексируют на 7,5% выплаты неработающим пенсионерам. Соответствующий проект бюджета Социального фонда уже внесен правительством в Госдуму. Повышение пенсий произойдет с 1 января 2024 года. Средний размер выплат увеличится на 1 628 рублей.Материнский капиталМатеринский капитал проиндексируют с 1 февраля 2024 года в соответствии с уровнем инфляции. Выплата на первого ребенка составит 631 000 рублей, на второго — 834 000 рублей. Всего на поддержку семей с детьми в 2024 году планируется потратить 2,2 трлн рублей, эту сумму направят на материнский капитал, единое пособие и выплаты при рождении ребенка.Также правительство планирует проиндексировать с 1 февраля 2024 года ежемесячные выплаты ветеранам, инвалидам, пособия пострадавшим от радиации и другие меры социальной поддержки.Фото: pxfuel.com