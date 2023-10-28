Владимирским автомобилистам разрешили устанавливать квадратные номера на переднем бампере...

Владимирским автомобилистам разрешили устанавливать квадратные номера на переднем бампере автомобиля.Автомобилистам разрешили устанавливать спереди квадратные номера, которые ранее можно было устанавливать только на заднюю часть автомобиля. Соответствующие изменения в ГОСТ 18 октября внес Росстандарт.И касается это не только владимирцев, но и всех регионов Центральной России.Еще в августе 2020 года квадратные номера разрешено устанавливать только сзади японских, американских и некоторых советских автомобилей, на которые стандартные номера установить было невозможно из-за отличающихся заводских креплений. При этом спереди такие номера устанавливать было нельзя, за это можно было получить штраф в размере 500 рублей.Как сообщает газета "Коммерсантъ", из-за неудобств, которые испытывают владельцы японских и американских машин,представители Российской автомобильной ассоциации (РАФ) обратились в Росстандарт с просьбой разрешить устанавливать номера типа 1А в передней части автомобиля.Фото: freepik.com