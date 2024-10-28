Ковровчанка рассказала корреспонденту «АиФ» о том, как нашла труп заморенного голодом мальчика.

Жительница г. Ковров Владимирской области бросила годовалого малыша в квартире и изчезла больше чем на месяц. Подробности читайте во vlad.aif.ruБез воды и едыКовровский городской суд вынес решение об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца 19-летней местной жительнице. Девушку обвиняют по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство малолетнего, заведомо для виновной находящегося в беспомощном состоянии».Владимирские следователи полагают, что мать специально оставила годовалого сына одного в квартире на продолжительный срок без воды и еды. Когда ковровчанка вернулась, мальчик уже умер.Почти сразу же в сети появилось видео с допроса обвиняемой. На кадрах молодая девушка делится ужасающими подробностями.Со слов ковровчанки, малютку она оставляла сначала ненадолго, потом возвращалась к сыну все реже и реже. В конце концов, решила оставить его без воды, еды и должного ухода.По некоторым данным, возвращаться в квартиру она не планировала, хотела переехать. И перед приходом риэлторов избавилась от тела маленького сына, который пролежал там больше месяца.«Мать девушки должна была прибраться в квартире перед риэтором. Зная это, молодая родительница пришла туда за час, выкинула тело ребёнка, ключи положила в почтовый ящик. Соответственно, написала своей матери. Та, убираясь, ничего не заподозрила», - уточнил источник.По словам местных жителей, погибший – не первый ребёнок обвиняемой, ещё у неё имеется трёхлетний сын, которого воспитывала бабушка. С отцом детей девушка не жила. Образования, кроме школьного, не имела.Спешный переездЧтобы разобраться в ситуации, корреспондент «АиФ» выехал место происшествия.О страшной находке возле жилой ковровской пятиэтажки уже ничто не напоминает. Еще несколько дней назад за домом, в кустах, где обнаружили коробку с телом малыша, лежали игрушки. Сейчас лишь примятая трава.Место это достаточно уединённое – напротив дома глухой забор, перпендикулярно – стоянка для машин. Здесь гуляют разве что собачники.Квартира, где от голода умер малыш, расположена на пятом этаже. Сейчас там никто не живет. Как рассказали соседи, жилье около года назад купила семья из ближнего зарубежья и сразу же его сдала.Елена – соседка с нижнего этажа – кое-что рассказала о жизни квартирантки.«К нам эта девушка заехала в апреле. Первое время она жила с двумя детьми, потом, как мне сказали, старшего бабушка забрала. Мы близко не общались, иногда только здоровались. Зато часто у них собирались шумные компании. По ночам громко врубали музыку. Поднимешься к ним, постучишь – бесполезно, дверь не открывали и даже музыку не убавляли. Как-то даже полицию вызвали. Но и стражам прядка никто не открыл, правда, музыка стихла», - рассказала собеседница.Иногда, по словам Елены, в подъезде встречали юношу лет 14-15, который, по всей видимости, сидел с малышами, когда матери не было дома.«Она часто прибежит-убежит, сядет в такси и уедет. С детьми лично я не видела, чтобы она гуляла», - добавила Елена.А потом, в конце августа, в квартире всё резко стихло. Исчезла и коляска, которую квартирантка оставляла на первом этаже.«Когда дети жили, слышно как они бегали, плакали. А тут тишина. В начале октября вижу - женщина, видимо, мать, и парнишка тот вещи из квартиры таскают – переезжают», - дополнила она.Тогда же стало известно о страшном злодеянии, произошедшем в съемном жилье. Во время беседы женщина недоумевала – почему не был слышен крик малыша, когда он умирал от голода. Это и многие другие моменты ещё предстоит выяснить следствию.«Ребёнок мертвый под окном лежит»Как нашли погибшего ребёнка рассказала ещё одна соседка, чьи окна выходят как раз на место ЧП. Со слов жителей, именно ее хозяйка первой заметила злополучную коробу.«В первом часу дня 2 октября я возвращалась из детсадика. Гляжу, в кустах грязная простынь валяется, ещё коробка какая-то как из-под конфет. А у меня внучка иногда там играет – шалаши строит. Хотела сразу все это убрать, но было некогда, - вспоминает события того дня Ирина. – Через две недели, 18 октября, думаю, пойду всё же мусор уберу. Надела перчатки, взяла пакеты. Смотрю, игрушка какая-то – пластмассовая панда возле коробки, сверху голубой пакет. Подошла поближе, вижу, что из коробки ноги торчат детские – коричневые с белыми ступнями. По размерам уже не новорожденный. У меня прямо все помутнело! Побежала к участковому, а его не оказалось. Потом у меня муж на обед приехал. Я ему говорю: «У нас ребёнок мертвый под окном лежит», он смотреть не пошел и вызвал полицию».По словам женщины, скорее всего никто не заметил страшное содержимое коробки из-за листвы. Да и собачники всегда выгуливают своих питомцев на поводке.Что касается матери малыша, то на время расследования она будет находиться в СИЗО. Ей может грозить наказание вплоть до 20 лет лишения свободы.