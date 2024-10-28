Лишайник служит сигналом, что кора нуждается в очистке.

Специалисты регионального Россельхозцентра предупреждают садоводов о необходимости очищать яблони от лишайника. Подробности рассказали «». Хотя сам по себе лишайник не наносит большого урона деревьям, он служит сигналом, что кора нуждается в очистке, так как селится под старой, отмершей корой.Разрастающийся лишайник может создать условия для появления паразитов и привести к усыханию веточек. Рекомендуется удалять его жесткой щеткой или палочкой в сырую погоду, лучше всего поздней осенью или ранней весной. Для более эффективного удаления можно применять смесь из глины и гашеной извести.После очистки яблоню следует опрыскать раствором железного купороса или щавелевой кислоты. Специалисты советуют регулярный уход за корой деревьев, чтобы предотвратить повторное появление лишайника.