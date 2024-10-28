Соответствующий приказ издало Министерство образования и молодежной политики.

Заместитель губернатора Владимирской области Владимир Куимов прокомментировал запрет на ношение хиджабов в школах региона.Пресс-конференция состоялась 28 октября. Ранее соответствующий приказ издало Министерство образования и молодежной политики. Он уже вступил в силу. Теперь школы должны принять локальные акты.Владимир Куимов отметил, что Россия является светским государством. Изменения не затронут религиозные школы. Чиновник подчеркнул, что дети в учебных учреждениях по-разному реагируют на такую одежду. Ношение хиджабов и никабов может провоцировать конфликты.Ранее мы подробно рассказали .