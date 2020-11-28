В деревне Кутуково Суздальского района на пожаре в многоквартирном доме погибли 3 человека. Трагедия произошла ночью на улице Школьной. Сообщение о пожаре в квартире поступило на пульт

В деревне Кутуково Суздальского района на пожаре в многоквартирном доме погибли 3 человека. Трагедия произошла ночью на улице Школьной. Сообщение о пожаре в квартире поступило на пульт спасателей во втором часу ночи, сотрудники МЧС оперативно выехали на место. Огонь бушевал на втором этаже здания. Пожарные через окно комнаты по трёхколенной лестнице вынесли из пламени 2