Силами активистов и экспертов ОНФ были проверены 129 аптек в 25 населенных пунктах Владимирской области.

В ходе всероссийского мониторинга аптек активисты Народного фронта во Владимирской области выявили отсутствие противовирусных препаратов, содержащих действующие вещества фавипиравир, гидроксихлорохин, умифеновир и рекомбинантный интерферон.Силами активистов и экспертов ОНФ были проверены 129 аптек в 25 населенных пунктах Владимирской области. В результате опроса-мониторинга была выявлена нехватка групп препаратов с рекомендованными действующими веществами.Более, чем в 6% организаций отсутствуют антибиотики с действующими веществами: Азитромицин, Левофлоксацин, Кларитромицин, Моксифлоксацин.В 27,1% случаев у фармацевтов не оказалось противовирусных лекарств с действующими веществами: Фавипиравир, Гидроксихлорохин, Умифеновир, Рекомбинантный интерферон.В 34,1% аптек нет гормональных противовоспалительных препаратов на основе Дексаметазона, Преднизолона, МетилпреднизолонаИ более чем в половине аптек (52,7%) отсутствует пероральные антикоагулянты с действующими веществами: Ривароксабан, Апиксабан. Эти препараты используют для препятствия образования тромбов.«Наши активисты обошли аптеки практически в каждом крупном муниципалитете региона. Общались с местным населением, с представителями аптек. Проделали огромную работу по анализу и сведению результатов. В итоге, проблема с дефицитом лекарств в регионе есть. Но мы также связались с коллегами из соседних регионов – проблема та же. То есть это не проблема отдельного субъекта», - отметила сопредседатель ОНФ во Владимирской области Галина Мизелева.По всей стране в рамках мониторинга проверили почти 12 тысяч аптек на наличие в продаже препаратов, содержащих активные вещества, по схеме амбулаторного лечения, рекомендованной Минздравом. В сезон повышенной заболеваемости ОРВИ и гриппом люди стали чаще посещать аптеки, об этом говорят фармацевты. При этом 64% из них пожаловались на несвоевременные поставки препаратов.(Фото:Pixabay)