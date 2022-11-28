Общественники проверили работу полиции на качество. Председатель Общественного совета при Управлении УМВД области Татьяна Сидорова принимала жителей вместе с главным полицейским региона

Общественники проверили работу полиции на качество. Председатель Общественного совета при Управлении УМВД области Татьяна Сидорова принимала жителей вместе с главным полицейским региона Валерием Медведевым. Вместе они ответили на вопросы посетителей. Татьяна Сидорова, председатель Общественного совета при УМВД области Это позволяет видеть работу полиции в части работы с населением в части жалоб и обращений, которые приходят