Это крупнейший теплоисточник областной столицы, который снабжает 80% города: почти 3,5 тысячи жилых домов и более 3 тысяч организаций.

29 ноября 2022 года Владимирская ТЭЦ-2 (входит в ПАО «Т Плюс») отмечает 60 лет с момента ввода в эксплуатацию. Это крупнейший теплоисточник областной столицы, который снабжает 80% города: почти 3,5 тысячи жилых домов и более 3 тысяч организаций.История станции началась в 1959 году, когда при Владимирской ТЭЦ-1 организовали управление строительства ТЭЦ-2. Проектная мощность составляла 106 тысяч киловатт. Топливо – торф из Гусь-Хрустального района и бурый уголь Подмосковного бассейна. Проект предусматривал в перспективе существенное расширение энергообъекта, что и было реализовано.В ноябре 1962 года ввели в эксплуатацию первый турбогенератор, а в 1964 году пустили первую очередь, вторую – в 1982-м. В связи с активным ростом города потребовалось больше тепла и электроэнергии, поэтому в 1995 году построили третью очередь.С 1 января 1999 года Владимирская ТЭЦ перешла на природный газ как основной вид топлива, в резерве предусмотрено использование топочного мазута.В 2014 году ввели в строй современную парогазовую установку мощностью 230 МВт, благодаря чему увеличилась производительность, снизились расходы топлива на электроэнергию. Сегодня установленная электрическая мощность Вл ТЭЦ-2 составляет 596 МВт, а тепловая — 995,8 Гкал/час.Владимирская ТЭЦ-2 устремлена в будущее, коллектив живет и работает, ориентируясь на перспективу, уже согласован план стратегического развития станции до 2035 года.«У Владимирской ТЭЦ-2 славная история и большой потенциал для дальнейшего роста. Самый ценный ресурс станции – это высокопрофессиональный коллектив, который обеспечивает её круглосуточную бесперебойную работу. В компании «Т Плюс» созданы все условия для профессионального совершенствования сотрудников: собственные учебные центры, корпоративные обучающие программы, бизнес-тренинги, конкурсы профмастерства, в которых команда Владимирской ТЭЦ-2 неоднократно завоевывала высшие награды», – отметил директор Владимирского филиала «Т Плюс» Роман Сорокин.Поздравляем Владимирскую ТЭЦ-2 с юбилеем! Желаем коллективу дружной и слаженной работы, а каждому сотруднику – крепкого здоровья и семейного благополучия!