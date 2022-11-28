Один появится на Студеной горе, а другой в Сновицах.

Во Владимире инвесторы планируют открыть два горнолыжных спуска. Об этом рассказал Александр Авдеев.«Первый объект – это возрождённый после многолетнего простоя спуск у стадиона «Торпедо» под названием «Студёная гора». Оборудование и инвентарь для пункта проката уже готово. В ближайшие пару недель склон протестируют, после чего он заработает. Вплотную зальют просторный каток», - уточнил губернатор.Вторая трасса расположена у села Сновицы. Зимой она должна открыться.Глава региона добавил, что у предпринимателя большие планы по развитию территории между Сновицами и Веризино под всесезонный спортивный кластер.