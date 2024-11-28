Интересно, что среди молодежи до 35 лет на первом месте желания - деньги (22%), а старшие респонденты чаще хотят путешествий (25%).

По результатам опроса, проведенного экспертами SuperJob, туристическая путевка и деньги стали самыми желанными подарками на Новый год для жителей Владимирско области. Опрос, который проходил с 21 по 27 ноября, показал, что каждый пятый респондент мечтает о путешествии, особенно среди тех, чей доход превышает 100 тыс. рублей в месяц (35%).Среди других популярных подарков выделяются: гаджеты (каждый десятый), сертификаты на образовательные курсы (8%), бытовая техника (7%) и косметика, спортинвентарь, подарочные сертификаты или книги (по 5%). Женщины чаще мечтают о косметических средствах и подарочных сертификатах, тогда как мужчины предпочитают деньги и гаджеты.Интересно, что среди молодежи до 35 лет на первом месте желания - деньги (22%), а старшие респонденты чаще хотят путешествий (25%). Напомним, ранее мы писали, что .