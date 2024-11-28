22 ноября на базе МАУДО «СЮН «Патриарший сад» прошел слет молодежного водного сообщества Владимирской области.

22 ноября на базе МАУДО «СЮН «Патриарший сад» прошел слет молодежного водного сообщества Владимирской области. Слет собрал большое число юных исследователей и ведущих специалистов города Владимира и Владимирской области по направлениям в экологии, охране окружающей среды и биологии. Прошедший слет можно и нужно назвать одним из самых масштабных.Мероприятие проводилось с целью развития научно-исследовательской и проектной деятельности среди школьников в рамках реализации областного конкурса молодежных проектов «Важное дело».Участники слета представили свои проекты по сохранению и сбережению водных ресурсов. Смогли поучаствовать в увлекательной квиз-игре и послушать ведущих специалистов региона.Сотрудниками ГБУ ВО «Экорегион» в рамках проведения слета была проведена лекция и мастер-класс, целью которого является пропаганда сохранения и сбережения водных объектов.Благодаря организации и проведению подобных мероприятий на территории региона создаются условия для развития экологической культуры, интеллектуальных способностей у подрастающего поколения. Кроме того, слет молодежного водного сообщества позволяет участникам развивать свою исследовательскую и проектную деятельность, получать навыки и делиться опытом со сверстниками и единомышленниками. И, конечно, оказывать неоспоримый вклад на популяризацию экологического знания.С каждым годом число желающих принять участие в мероприятии растет. Подрастающее поколение Владимирской области с большим энтузиазмом принимает участие в такого рода мероприятиях, что показывает их заинтересованность в сохранении и приумножении здоровой окружающей среды.