В Городском центре здоровья началось обновление помещений, сообщили в мэрии. Это здание многим известно как бассейн на улице Мира. В ближайшее время там отремонтируют основной спортивный

В Городском центре здоровья началось обновление помещений, сообщили в мэрии. Это здание многим известно как бассейн на улице Мира. В ближайшее время там отремонтируют основной спортивный зал. Кроме того, запланирован косметический ремонт холла и туалетов. Работы проводятся в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Владимире». Ремонт закончат к концу декабря этого