Для владимирского академического театра драмы уходящий 2020-ый также стал годом испытаний.

Для владимирского академического театра драмы уходящий 2020-ый также стал годом испытаний.В том числе, пожаром, во время которого сгорели зал и большая сцена. Новогодний волшебник надеется на скорую встречу артистов и публики в родных стенах.- Мы верим, что не за горами то время, когда наш театр снова распахнёт свои двери для любимого зрителя. А я как Дед Мороз буду этому всячески содействовать. А пока веселитесь, будьте здоровы и счастливы в Новом году, полном надежд на лучшее! С Новым годом!