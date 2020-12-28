Прокуратура вышла в суд и защитила права пациента. Теперь область обязана закупить дорогостоящий препарат.

Суд удовлетворил иск муромского прокурора о защите прав инвалида I группы. Женщину не обеспечили дорогостоящим препаратом, у которого нет аналогов на территории РФ. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.Итак, пациентке жизненно необходим «Нусинерсен», цена одной упаковки которого равна 8,6 млн рублей. Однако ни от медучреждения, ни от департамента здравоохранения Владимирской области муромлянка лекарство не получала.Иск удовлетворён. Теперь чиновники обязаны провести закупку препарата и выдать его.