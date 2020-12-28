За следующие два года регион получит от государства 187,8 млн рублей.

Владимирская область заключила соглашение с Минстроем о предоставлении региону субсидий на обеспечение жильём молодых семей в рамках программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильём и оплате жилищно-коммунальных услуг». Об этом редакции «33Live.Ru» сообщили в пресс-службе обладминистрации.За следующие два года область получит от государства 187,8 млн рублей.«Средства областной казны составят ещё 212,8 млн рублей. Это позволит предоставить социальные выплаты на приобретение или строительство жилья 626 молодым семьям», - подчеркнули в Белом доме.