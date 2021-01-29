Прошедшая неделя была богата на скандалы шоу-бизнеса. Дни.ру вспомнили самые громкие и яркие из них.

Прошедшая неделя была богата на скандалы шоу-бизнеса. "Дни.ру" вспомнили самые громкие и яркие из них.Российский фигурист ЕвгенийПлющенко попал в список героев самых громких скандалов шоу-бизнеса этой недели из-за своего внешнего вида. Олимпийский чемпион посетил Большой театр в спортивном костюме и кедах.Пользователи Сети не оценилинаряд спортсмена. По их мнению, Плющенко следовало выбрать более подходящую одежду для похода в театр. "Как неприятно и неуважительно... иливы это не понимаете?", – возмутилась одна из подписчиц.Образ фигуриста не пришелсяпо вкусу и стилисту Лине Дембиковой, ведущей шоу "Перезагрузка" наТНТ. Она заявила, что каждый человек может носить, что захочет, но .Одна из предполагаемых любовниц Тарзана дала откровенное интервью. МиланаМиломанова призналась, что подруга заставила ее снять скандальное видео с участием шоумена и разместить на просторах Сети.Сейчас правоохранители расследуют уголовное дело по факту распространения интимного ролика. Миломановой, скорее всего, придется отвечать по закону. В отчаянии девушка попросила прощения у жены артиста Наташи Королевой.Певица заявила, что не верит Милане и не собирается ей помогать. "Это крокодильи слезы! Надоели вконец! На нашу семью была настоящая атака... Пусть всем воздастся по закону!", – сорвалась Королева.Одним из героев скандалов шоу-бизнеса на этой неделе стал телеведущий Иван Ургант. Его вечернее шоу на Первом канале раскритиковал артист Андрей Бочаров, которого многие россияне помнят по "О.С.П.-студии".Комик рассказал, что уважает Урганта, однако его программа – это всего лишь калька с ярких американских образцов. Бочаров добавил, что всегда восхищался уровнем стендап-шоу в Соединенных Штатах.Знаменитый хореограф разговорился с подписчиками своего инстаграм-аккаунта. Николай Цискаридзе нелестно высказался о современных балетных постановках. По его мнению, "в искусство прорвались неучи".Артист обругал сегодняшних руководителей. Они не умеют раздавать роли, не читают классиков, ничего не знают об опере, путают Моне и Мане, не могут отписать семантику этюдности в прозе Пришвина...Цискаридзе добавил, что артисты соглашаются участвовать в таких постановках только ради славы и званий, но они не всегда понимают, во что ввязались. Эксперт подчеркнул, что его претензии касаются только тех, кто ставит спектакли сегодня.Список главных скандалов шоу-бизнеса за неделю нельзя было назвать полным без Аллы Пугачевой. В январе на российском телевидении была показана провокационная передача, посвященная Примадонне.Звезды 90-хЛика Стар и Игорь Наджиев публично обвинили артистку в том, что она загубила их карьеры. Спустя некоторое время они оправдались: якобы журналисты вырвали слова из контекста и претензий к Пугачевой у них нет.Скандальную историю прокомментировала певица Наташа Королева. Она призналась, что не понимает, зачем журналисты пытаются оговорить Примадонну и выставить ее инквизитором эстрады.