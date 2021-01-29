На владимирской земле Василий Лановой бывал неоднократно. Он приезжал с концертами и творческими встречами.

Не стало легендарного актёра Василия Ланового. Народного артиста СССР, Героя Труда Российской Федерации. Василий Семёнович скончался на 88-ом году жизни.Василий Лановой умер из-за осложнений коронавируса. Народный артист почти месяц сражался с болезнью и находился в тяжёлом состоянии, и накануне врачи подключили актёра к аппарату ИВЛ. Он скончался поздно вечером, 28 января.Василий Лановой был кумиром нескольких поколений. Для миллионов поклонников его блистательного таланта и жителей всей страны он был символом верности профессии, благородства, чести, совести, внутреннего достоинства. 87 лет Василию Семёновичу исполнилось 16 января. На владимирской земле Василий Лановой бывал неоднократно. Он приезжал с концертами и творческими встречами. В том числе в рамках акции «Бессмертный полк». Легенда театра имени Вахтангова был одним из основателей этого движения и сопредседателем его Центрального штаба. Каждый раз Василия Семёновича владимирские зрители приветствовали стоя аплодисментами. Трижды Василий Лановой бывал в Вязниках. В качестве почётного гостя Всероссийского Фатьяновского фестиваля поэзии и песни. Сам выступал на его сцене - солнечной поляночке, проникновенно читая, в том числе, и строки о войне.Мария Платанюк