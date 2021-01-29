Несмотря на усилия врачей, не удалось спасти четырёх пациентов с диагнозом ковид.

Как сообщает пресс-служба правительства Костромской области, за прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 38 новых случаев заражения Covid-19. Вылечились от недуга – 93 пациента.Несмотря на усилия врачей, не удалось спасти четырёх пациентов с диагнозом ковид.Согласно статистике, положительный тест на коронавирус пришёл 19 костромичам. Четыре человека заболели в Буйском районе, по три - в Галиче и Нерехтском районе. По два инфицированных выявлено в Вохме, Нее, Костромском и Шарьинском районах. Еще один случай диагностирован в Антропово.С начала пандемии в Костромской области Covid-19 подхватили 16 923 жителя. Врачам удалось поставить на ноги 14 118 пациентов. В стационарах лежит 546 человек, из них 310 с диагнозом коронавирус. На дому лечатся 2207 заболевших.