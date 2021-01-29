Вдоль реки Рпень в областном центре строят “уникальный” мост. Во всяком случае, так заверяют дорожники в официальной группе в социальных сетях нацпроекта «Безопасные и качественные

Вдоль реки Рпень в областном центре строят “уникальный” мост. Во всяком случае, так заверяют дорожники в официальной группе в социальных сетях нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Сообщается, что в январе строительство Рпенского проезда во Владимире ведется семь дней в неделю. Работы не останавливались ни в выходные, ни в праздничные дни. По плану новая магистраль