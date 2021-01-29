Несмотря на начало прививочной кампании смертность от коронавируса во Владимирской области остаётся высокой. На протяжении последней недели ежедневно регистрируется по 6-8 смертей.

Несмотря на начало прививочной кампании смертность от коронавируса во Владимирской области остаётся высокой. На протяжении последней недели ежедневно регистрируется по 6-8 смертей. Летальных исходов за последние сутки – 7. На один меньше чем накануне. Общая смертность от новой заразы теперь 669 человек. Что касается выздоровевших, то за минувшие сутки их 151. На 12 больше чем