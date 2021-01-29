Ограничения по работе общепита, торговых и детских развлекательных центров сняты. Об этом сообщил губернатор Сипягин на личной странице в социальных сетях. С 30 января барам, кафе и

Ограничения по работе общепита, торговых и детских развлекательных центров сняты. Об этом сообщил губернатор Сипягин на личной странице в социальных сетях. С 30 января барам, кафе и ресторанам разрешено работать в ночное время, проводить дискотеки и караоке. Владимир Сипягин, губернатор области С завтрашнего дня мной снят ряд ограничений в работе общепита, торговых и детских развлекательных