Всем нам не нравятся три вещи: ложь, ненависть и фото в паспорте...

Всем нам не нравятся три вещи: ложь, ненависть и фото в паспорте... Поэтому эта новость способна напугать всех представительниц прекрасной половины. По новому регламенту Министерства внутренних дел теперь запрещено редактировать фотографии на паспорт.Лицо не должно содержать и малейшей обработки. Любые даже временные высыпания и изъяны оставят как есть. Кроме того, запрещено фотографироваться в цветных линзах, в верхней или фирменной одежде и шарфах, закрывающих часть подбородка. Те, кто носит очки, обязаны делать фото в них - и никаких тонированных стекол. Так что теперь изображение в документе будет максимально достоверным и естественным. Однако, одного работники МВД всё-таки не учли. Теперь в ход пойдут не фотографы, а визажисты. Макияж, к счастью, "художественной обработкой" не считается.