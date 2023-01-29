У жителей Владимирской области появится возможность удаления персональных данных через портал...
У жителей Владимирской области появится возможность удаления персональных данных через портал "Госуслуг"
В России разрабатывают функционал для портала Госуслуги, позволяющий пользователям удалять свои персональные данные с различных сайтов, сообщает представитель комитета Госдумы по информполитике Антона Горелкина.
По его словам, такой функционал будет доработан и начнет работать совсем скоро. Такая опция позволит пользователям удалять данные о себе, которые они когда-то оставляли на интернет-порталах, но уже забыли об этом.
Фото pxfuel.com