Владимирская ветеринарная инспекция заплатит штраф за ущерб, нанесенный несовершеннолетнему бродячей собакой. Об этом сообщает пресс-служба Октябрьского районного суда. Известно, что в

Владимирская ветеринарная инспекция заплатит штраф за ущерб, нанесенный несовершеннолетнему бродячей собакой. Об этом сообщает пресс-служба Октябрьского районного суда. Известно, что в августе 2021 года на сына истца напала бродячая собака. Мать ребенка обратилась в суд с требованием компенсировать причинённый моральный и имущественный вред. Судебная комиссия приняла во внимание факт того, что в результате укуса мальчик