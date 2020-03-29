29.03.2020

2020-03-29 17:25:26

Автомашина врезалась в деревья во Владимире

Светлая иномарка вылетела далеко на обочину.

Это произошло ранним утром на улице Мира областного центра. По словам очевидцев, прокомментировавших фото в соцсетях, скорее всего она пыталась скрыться от сотрудников ДПС.

По крайней мере, сразу же после аварии на месте происшествия появились сразу три патрульных экипажа.