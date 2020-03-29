29.03.2020

2020-03-29 09:55:05

Магазины во время карантина будут продавать товары из списка первой необходимости

Департамент развития предпринимательства, торговли и сферы услуг составил специальный перечень товаров первой необходимости. Магазины и другие торговые точки во время карантина продолжат их продажу на территории области.

Список товаров первой необходимости:

1. Детские товары (включая соски различный типов, в том числе для бутылочек).

2. Мыло и средства моющие, средства чистящие и полирующие.

3. Санитарно-гигиенические изделия и туалетные принадлежности.

4. Средства индивидуальной защиты.

5. Медицинские изделия и дезинфицирующие средства.

6. Зоотовары (включая корма животные и ветеринарные препараты).

7. Бензин, дизельное топливо, газ.

8. Автозапчасти (включая материалы смазочные, шины, покрышки, камеры).

9. Оборудование электрическое.

10. Кабельная продукция.

11. Приборы бытовые.

12. Оборудование компьютерное, электронное и оптическое.

13. Предметы садово-огородные и инвентарь.

14. Строительные и отделочные материалы и инструменты.

15. Санитарно-технические изделия.

16. Товары для предупреждения пожаров и пожаротушения.

17. Печатные средства массовой информации.

18. Спички.

19. Свечи.

20. Похоронные принадлежности.

21. Очки, линзы и их части.

22. Табачная продукция.

23. Товары, сопутствующие товародвижению (в том числе упаковка, этикетки, ценники, кассовая лента).

Также продолжат работу распределительные центры, оптовые рынки, склады, службы доставки, курьерские службы, пункты выдачи заказов.