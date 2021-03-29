Солдаты-срочники муромских инженерных войск попытались подкупить своего командира. Как сообщает военный Следком по Владимирскому гарнизону, в сентябре 2020 года у троих срочников командир

Солдаты-срочники муромских инженерных войск попытались подкупить своего командира. Как сообщает военный Следком по Владимирскому гарнизону, в сентябре 2020 года у троих срочников командир подразделения изъял запрещенные мобильные телефоны. Солдаты попытались избежать дисциплинарной ответственности и вернуть себе гаджеты. Они передали своему командиру 4,5 тысячи рублей. В итоге срочников признали виновными в мелком взяточничестве, им назначили штраф