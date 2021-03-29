При подходящих погодных условиях «Центр управления городскими дорогами» ежедневно восстанавливает в среднем по 100 квадратных метров дорожного полотна, расходуя около 6 тонн литой асфальтобетонной смеси.

Во Владимире продолжается . При подходящих погодных условиях «Центр управления городскими дорогами» ежедневно восстанавливает в среднем по 100 квадратных метров дорожного полотна, расходуя около 6 тонн литой асфальтобетонной смеси.Как сообщает пресс-служба мэрии, с начала 2021 года в областной столице отремонтировано более двух тысяч квадратных метров проезжей части.В конце минувшей недели работы выполнены на улицах Пугачева, Разина, Асаткина, Тракторной, Суздальском проспекте и его дублёре. На улицах Связи, Краснознаменной, Ставровской, Разина, Офицерской работы продолжались и в выходные дни.В горадминистрации напомнили, что литую асфальтобетонную смесь можно применять при температуре до минус 10 градусов Цельсия.