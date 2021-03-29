Вопросы соцобеспечения во Владимирской области с понедельника, 29 марта, курирует новы зам губернатора – Ольга Гребнёва. Она пришла на смену Сергею Шевченко, который продержался в Белом

Вопросы соцобеспечения во Владимирской области с понедельника, 29 марта, курирует новы зам губернатора – Ольга Гребнёва. Она пришла на смену Сергею Шевченко, который продержался в Белом Доме год и один месяц. Указ о назначении Гребнёвой уже подписал глава области Владимир Сипягин. Ольга Гребнёва с сегодняшнего дня сменила Сергея Шевченко на посту вице-губернатора по социальному обеспечению.